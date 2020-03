Serie A verso il sì ai recuperi nel week-end. Solo Inter contraria

In Serie A potrebbe esserci un principio d’intesa. L’idea è quella di recuperare la giornata numero 26 tra sabato e lunedì. Contraria soltanto l’Inter.

Ieri a Roma c’è stato un summit tra il presidente della Federazione, Gravina, e il numero uno della serie A, Dal Pino. Dopo le violente polemiche il Corriere dello Sport racconta che abbia accarezzato l’idea delle dimissioni, Le ha subito accantonate convinto di aver agito nella correttezza. A margine del primo incontro si è tenuto un altro Consiglio di Lega informale, ancora in conference call. Oggi verrà esaminate nel dettaglio dai club e domani dovrà essere approvata nell’Assemblea straordinaria. Se tutto andrà per il verso giusto, Inter permettendo, la Serie A potrà tornare alla normalità.

In Serie A c’è fretta di decidere

Domani sarà una riunione incandescente, ma per adesso i contatti tra i club di Serie A proseguono. Solo l’Inter sta sbraitando perché ritiene di essere stata penalizzata. Alcune società sono perplesse, come il Napoli, mentre l’Inter ha insistito a lungo per recuperare per prima cosa Inter-Sampdoria e le altre gare saltate della 25ª giornata. Magari farà ancora un po’ di resistenza, ma alla fine sembra che pure Marotta possa a dare il via libera .

Il programma dei recuperi

Si comincerebbe con le gare sulla carta già a porte aperte, vale a dire Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina. Lasciando a lunedì, tutte le altre, compresa quindi Juventus-Inter, nella speranza che, ovviamente, non vengano prolungati i blocchi o non si aggiungano altre limitazioni. Da lì in poi, si procederebbe in ordine con le altre giornate, aggiungendo un turno infrasettimanale, il 12-13-14 maggio. Mentre i tre recuperi del 25° turno (Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo) verrebbero fissati per mercoledì 18 marzo, alle 18.30, con Barcellona-Napoli di Champions alle 21. Resterebbe in sospeso Inter-Sampdoria, da incastrare però in base al percorso europeo della squadra nerazzurra.

