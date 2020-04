Benatia: «Alla Juventus campioni veri. Nessun dubbio sul taglio stipendi»

L’ex difensore della Juventus, Mehdi Benatia, si scaglia contro il modo di polemizzare nello stivale. «In Italia si finisce sempre col fare drammi».

Mehdi Benatia è rimasto legatissimo al mondo Juve, tanto che nei giorni scorsi ha parlato in occasione del compleanno di Pjanic. Oggi, invece, ha rilasciato un’intervista al Tempo. «I giocatori della Juve partiti da Torino? La polemica non mi piace – ha detto -. In Italia si finisce sempre col fare drammi. Chi è partito era da solo, lontano dai figli o dai genitori malati ed era negativo al test. E’ normale che, chi ne ha la possibilità, prenda un aereo privato e raggiunga i propri cari. Se mi ha fatto effetto sapere della positività di Dybala? Sì, ci sentiamo spesso e ora sta bene. Lui, Rugani, Matuidi sono giovani e in forma: è stata la loro fortuna».

Benatia e la questione stipendi

«Temevo si fossero contagiati anche gli altri, è andata bene. Se la stagione è da considerarsi finita qui? No, non si può annullare una stagione – taglia corto Benatia. Come si fa a dire alla Lazio o al Liverpool che è finita? Anche ad agosto, ma riprendere è d’obbligo. Juve prima a tagliarsi gli stipendi? Non sono sorpreso, lì c’è gente responsabile, campioni veri, c’è un gruppo che è una famiglia. Anche la Roma sta facendo moltissimo. Sono molto orgoglioso di loro».

