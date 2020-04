Coni, Malagò: “La ripresa degli allenamenti verrà prorogata”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato un’intervista in radio parlando della possibile ripresa degli allenamenti.

In radio il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato della ripresa degli allenamenti che come sappiamo attualmente sono in fase di stop causa emergenza sanitaria del Coronavirus. Il presidente ha detto: “Gli allenamenti sono stati vietati per tutti e ho la sensazione che verrà prorogato, o dopo il 27 aprile o ai primi di maggio. Bisogna però fare distinzioni rispetto ad attività individuale o di gruppo, indoor o outdoor. Il governo può avere torto e ragione, con il dpcm ha deciso di vietare gli allenamenti per tutti, ma sono sicuro verrà prorogato”.

Secondo il presidente del Coni, quindi, gli allenamenti classici di gruppo, che prevedono tutta la squadra allenarsi contemporaneamente verranno prorogati o alla fine di aprile o agli inizi di maggio.

