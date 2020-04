Dybala e Del Piero, che show . La Joya: «Handanovic forse non se l’aspettava…»

Dybala e Del Piero show su Instagram. La Joya e il Capitano in videochat catturano l’attenzione di migliaia di fan tra calcio e futuro. E la maglia numero 10…

Un vero e proprio show quello tra Paulo Dybala e Alessandro Del Piero andato in scena ieri sera su Instagram. La Joya e lo storico capitano della Juventus hanno chiacchierato amabilmente davanti a centinaia di migliaia di fan in estasi. Si è parlato di calcio, ma non solo. L’attuale fuoriclasse bianconero ha svelato gli manca il calcio «e il contatto con i compagni e con la palla. Sono giorni un po’ lunghi. Oriana ha avuto meno sintomi di me. Ho dovuto interrompere gli allenamenti. I dottori mi hanno inviato le vitamine. Per fortuna da un paio di giorni stiamo bene. Sto aspettando l’esito del tampone».

Dybala ad Handanovic: «Non te l’aspettavi, eh?»

Dybala aspetta di disputare con Del Piero la famosa gara delle punizioni con Buffon in porta e lo invita ad allenarsi a dovere. Poi passa a parlare del suo ultimo gol all’Inter. «Secondo me Handanovic non se lo aspettava: l’ho preso controtempo – dice – La rete più bella quest’anno però è quella all’Atletico Madrid. Pjanic mi ha detto di tirarla bassa, però ho fatto di testa mia ed è andata dentro».

