Calciomercato Juventus, ecco come Paratici scopre i talenti

Fabio Paratici ha i suoi segreti e le sue strategie. Ecco come il dirigente della Juventus scopre i talenti che finiscono sul suo taccuino.

Il calcio sta muovendo i suoi primi passi in questa fase due. Il calciomercato invece non si è mai fermato realmente. In casa Juventus, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, a dominare è il cosiddetto Paratici Lab. Il tutto avviene attraverso app e software sviluppati internamente. La squadra che si occupa di calciomercato non smette di lavorare e di studiare. Ma quali sono i giocatori sul taccuino?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, ecco a cosa starebbe lavorando Paratici

Calciomercato Juventus, gli obiettivi di Paratici

Uno degli obiettivi numero uno sarebbe Kaio Jorge. Il gioiello del Santos, che già aveva convinto dal vivo, sarebbe stato vivisezionato a distanza e continuerebbe a piacere a tutta la squadra mercato bianconera. Paratici starebbe portando avanti avanti il corteggiamento. La formula potrebbe essere quella del prestito, di uno o due anni, con obbligo di riscatto o un acquisto a titolo definitivo. Il club brasiliano potrebbe essere disposto ad abbattere la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. L’offerta della Juve resterebbe compresa tra i 15 e i 20 milioni, a fronte di una richiesta da 30, considerando il 30% da girare al fondo di Giuliano Bertolucci, che detiene quella parte di cartellino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, Paratici: “Ecco come sarà il calciomercato del futuro”

Sempre a distanza si starebbe continuando a valutare il potenziale anche di un altro talento brasiliano, ossia Luis Henrique, classe 2001 del Botofago. L’attaccante verdeoro, segnalato da Jorge Mendes, ha però da poco rinnovato un contratto che scadrà tra due anni e potrebbe arrivare in Italia grazie a un accordo in sinergia con un club amico per valutarne un investimento graduale. Insomma, il calciomercato non si è davvero mai fermato. E nemmeno il Paratici Lab.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK