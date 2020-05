Calciomercato Juventus, niente scambio con il Lione

Uno dei nodi del calciomercato Juventus per quest’estate sarà rappresentato senz’altro dalla ricerca di nuovi centrocampisti. Sarà in mezzo al campo infatti che i bianconeri si rinnoveranno, viste le probabili partenze di Pjanic e di Khedira.

Tra i tanti obiettivi dei quali si è parlato in queste settimane c’è pure Aouar, gioiello del Lione. Un centrocampista giovane ma già in rampa di lancio, con margini di crescita e un talento puro. Un investimento da fare a occhi chiusi, se il coronavirus non avesse reso complicato il momento economico di molte squadre.

Demiral-Aouar non si farà

Tuttosport sottolinea oggi come proprio il Lione abbia chiesto informazioni su un giocatore della Juventus, vale a dire il difensore turco Demiral. Il centrale è sceso poco in campo in questa stagione, ma la Juve crede fortemente in lui e non intende lasciarlo partire. Per i transalpini dunque è arrivato un cortese rifiuto riguardo la sua cessione.

Il quotidiano sottolinea pure come uno scambio con Aouar, obiettivo bianconero, di fatto è molto complicato da fare. Perché è vero che di questi tempi anche gli scambi tra giocatori possono essere redditizi, ma è altrettanto vero che il Lione è una società che storicamente ha sempre monetizzato al massimo i suoi gioielli, i giovani che ha “cresciuto” in campo.

E poi Demiral viene considerato incedibile, visto che ha tutti i mezzi per diventare un titolare inamovibile dei prossimi anni. Ragion per cui se la Juventus punterà ancora su Aoaur doverà probabilmente mettere mani al portafogli.

