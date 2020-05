Juventus, è uscita la foto della Home Kit da gara per la...

Sul sito Footy Headlines è uscita la foto della nuova Home Kit della Juventus per la stagione 2020-2021, si ritorna alle strisce

🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹👕 Adidas Arsenal & Juventus 20-21 Home Kits Leaked: https://t.co/TCLXyg4Y9b — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 26, 2020

La Juventus torna “ufficialmente” al passato, questo perché ritornano le strisce classiche ma con un stile decisamente moderno: le strisce, infatti, saranno con effetto spennellato nero. I loghi Adidas e sponsor saranno, invece, dorati. La parte posteriore sarà completamente bianca con numero e nome del giocatore sempre in oro. Un ritorno alle origini dunque, ma con una ricerca di stile decisamente moderno che, inizialmente, potrebbe non convincere proprio tutti i supporter che avevano già scritto sui social le proprie perplessità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Serie A, è caos per i diritti tv: Sky non pagherà rata da 233 milioni

Juventus, è uscita la foto della Home Kit da gara per la stagione 2020-2021

Sul sito Footyheadlines sono apparse infatti le prime maglie Home Kit da gara, la Juventus appare insieme all’Arsenal sempre sponsor Adidas, con un ritorno alle strisce nere ma con stile completamente rivoluzionario e moderno. Dunque colore bianco, ancora una volta, in predominanza nel nuovo kit ideato per la stagione 2020-2021. Il nero verrà giust’appunto spennellato con strisce centrali. Si gioca appunto sul contrasto fra bianco e nero e i vari inserti dorati dello sponsor Adidas. Per i pantaloncini, invece, si dovrebbe mantenere lo stesso criterio della maglia includendo solo l’inserto oro dello sponsor.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paganini: ecco il piano mercato dei bianconeri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK