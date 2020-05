Juventus, a Ronaldo non piace Ronaldo?

Ronaldo il “Fenomeno” non sembra apprezzare particolarmente Cristiano Ronaldo. O almeno non lo reputa tra i cinque giocatori che ama veder giocare in questo momento. L’ex attaccante dell’Inter oggi è il maggiore azionista e presidente del Valladolid, squadra della Liga.

E’ stato ospite nella redazione di As, uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli. E ovviamente ha parlato di molti argomenti. Alla domanda sui giocatori che ama vedere sugli spalti o in televisione, l’ex centravanti brasiliano è stato molto chiaro e diretto. «Messi è il numero uno. Ci vorranno altri 20 o 30 anni per vedere qualcosa di simile. Mi piacciono anche Salah, Hazard, Neymar, adoro vederlo giocare, e ovviamente Mbappé».

Nessuna citazione dunque per il campione della Juventus Cristiano Ronaldo. Che ad ogni modo senz’altro non si preoccuperà troppo per non essere stato inserito in questa lista di calciatori preferiti, anche se a farla è stato uno degli attaccanti più forti dell’ultima era calcistica. Il bomber bianconero ha già in testa i futuri impegni della sua squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, ancora affari in vista con il Barcellona

Di sicuro il giocatore di quelli citati da Ronaldo che più gli somiglia è senz’altro Mbappè. E questo lo sa bene pure il brasiliano. «Molte persone dicono che mi assomiglia. Ha molta velocità, finisce bene, ha grandi movimenti, colpisce in modo eccellente con entrambe le gambe, ha un passo incredibile» conferma l’ex interista. «Abbiamo qualità simili, ma i confronti non mi sono mai piaciuti, soprattutto tra giocatori di generazioni diverse, perché le situazioni sono diverse» conclude il “Fenomeno”

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, opportunità in difesa dall’Arsenal

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK