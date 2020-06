Juventus-Milan Coppa Italia: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Juventus-Milan, semifinale di ritorno che si giocherà questa sera con fischio d’inizio fissato per le ore 21. Una sfida tutta da seguire e che terrà con il fiato sospeso gli appassionati di calcio incollati alla tv (diretta Raiuno ore 21).

Si ripartirà dall’1-1 maturato nel match d’andata, un risultato che mette in leggero vantaggio la Juventus per la qualificazione alla finalissima del torneo. I bianconeri possono anche permettersi di pareggiare senza reti per passare il turno, ma indubbiamente proveranno a portare a casa la vittoria.

Visto il tour de force che attende le squadre in questo periodo non ci saranno tempi supplementari nel caso in cui venga replicato il risultato dell’andata. Si andrà direttamente ai calci di rigori per decretare la squadra finalista.

Nella Juventus la novità potrebbe essere Pjanic e Bentancur contemporaneamente in campo. In avanti Sarri schiera il tridente composto da Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. A destra c’è Danilo. Per quanto riguarda il Milan, il tecnico Pioli ha poche alternative viste le assenze per squalifica di Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo. C’è dire che il centravanti svedese, ex bianconero, è comunque infortunato e non sarebbe stato della sfida.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli

