Napoli-Juventus finale Coppa Italia: data, orario, tv, streaming

Appassionati di calcio non prendete appuntamenti mercoledì 17 giugno. Ci sarà infatti in programma la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus, che assegnerà il primo trofeo stagionale.

Sarà l’Olimpico di Roma il teatro di questa finalissima, che ovviamente si dovrà svolgere a porte chiuse ma non per questo non promette emozioni. Ad affrontarsi saranno la Juventus e il Napoli, che hanno eliminato in semifinale rispettivamente il Milan e l’Inter. Per i bianconeri di Sarri questo è il primo grande appuntamento stagionale, c’è l’opportunità di portare a casa un trofeo e non vorranno farsela certo sfuggire.

Di contro però c’è un Napoli che ha dimostrato essere una squadra molto compatta e unita, che crede fermamente nelle idee del suo allenatore Gattuso. Fischio d’inizio fissato anche in questo caso per le ore 21. Confermate le cinque sostituzioni, si andrà direttamente ai calci di rigore in caso di parità al novantesimo.

Finale Coppa Italia Napoli-Juventus, dove vederla in tv e in streaming

Ci si attende ovviamente il pubblico televisivo delle grandi occasioni per questo appuntamento. E’ previsto senz’altro un ricco pre-partita sui canali Rai, con tanti collegamenti dall’Olimpico prima del fischio d’inizio, fissato come detto per le ore 21.

La finale di Coppa Italia Napoli-Juventus sarà visibile in chiaro in tv su Raiuno a partire dalle 21, ma anche sul canale principale ci sarà il consueto pre-partita che seguirà il telegiornale. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso il servizio Raiplay su tablet, smartphone e pc. O scaricando l’app apposita oppure collegandosi al sito www.raiplay.it.

