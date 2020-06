La sorella di Cristiano Ronaldo attacca Sarri, il post Instagram non lascia scampo, Elma Aveiro non si capacita di come la Juve possa giocare così male

La sorella del fenomeno portoghese Elma Aveiro con un post Instagram si interroga sulla scarsa qualità tecnica vista ieri sera in campo dalla Juventus, chiamando in causa indirettamente il mister Sarri. “Come si fa a giocare così?” Si chiede la sorella del fenomeno portoghese. Il match di ieri sera ha visto la Juventus praticamente quasi mai concludere nella porta avversaria.

Juventus, la sorella di Ronaldo attacca Sarri: “Come si fa a giocare così?”

Una partita che non è piaciuta assolutamente alla sorella di Cristiano come ai tanti tifosi della Juventus, infatti, sempre nel post Instagram, Elma scrive: “Cos’altro puoi fare (riferendosi a Cristiano)…Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli. Non riesco a capire come giocare in questo modo. Comunque, testa in alto, di più non puoi fare mio Re”. Il post ha ricevuto anche l’apprezzamento della mamma di Cristiano Ronaldo.

