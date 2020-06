Kulusevski è stato il primo acquisto del 2020 da parte della Juventus. Il trequartista è stato già preso dai bianconeri per la prossima stagione dopo l’ottimo rendimento avuto con la maglia del Parma. Accordo fatto con l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino.

Il calciatore è destinato a rimanere in gialloblù fino alla fine di questo campionato e in queste ultime gare dovrà ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Presentarsi alla Juventus con un finale di torneo in crescendo potrebbe essere un ottimo biglietto da visita per il futuro.

Ieri intanto però Kulusevski non è stato tra i migliori in campo nel Parma, capace comunque di riuscire a portare a casa un buon pareggio dal campo del Torino. Un punto che gli consente di continuare a veleggiare a metà classifica, senza alcun assillo per la salvezza, che è virtualmente in tasca.

D’Aversa pungola Kulusevski

Dal trequartista ci si aspetta qualcosa in più, come detto, in queste ultime gare. E a pungolarlo è il suo attuale allenatore, Roberto D’Aversa, che alla fine del match contro il Torino ha parlato a Tuttosport proprio di Kulusevski. “Anche se è giovane è comunque maturo. E’ chiaro che ci sono dinamiche da rispettare, è chiaro che varia molto l’ingaggio che percepirà in futuro, ma cambia poco: in queste ultime partite dovrà dimostrare che la Juventus ha fatto un investimento giusto” ha detto il tecnico.

