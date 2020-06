Juventus, Sarri ha il jolly Matuidi da giocare

La vittoria in campionato della Juventus sul campo del Bologna lascia sì i bianconeri al comando della classifica di serie A, ma anche degli importanti strascichi per il futuro prossimo.

Si gioca praticamente ogni tre giorni e per mister Sarri ci sono da valutare giorno per giorno le condizioni dei suoi uomini. Essere sempre al top non è facile, ma la Juventus non può permettersi passi falsi e deve cercare sempre e comunque i tre punti.

Il prossimo match in calendario per i bianconeri è Juventus-Lecce. Una partita che si giocherà allo Stadium venerdì 26 giugno e nella quale l’allenatore bianconero si ritrova di fatto con il solo Cuadrado a disposizione come esterno. De Sciglio infatti è acciaccato (le sue condizioni verranno valutate oggi), Alex Sandro è out per infortunio e Danilo sarà squalificato.

Il brasiliano infatti, nella mezzora finale disputata, ha collezionato due cartellini gialli ed è stato dunque espulso dall’arbitro. Contro il Lecce dunque non ci sarà sicuramente. Cosa si inventerà Sarri?

Juventus, le soluzioni a sinistra

Considerato che a centrocampo ci sono invece tanti giocatori a disposizione, in Juventus-Lecce Sarri potrebbe considerare di schierare Blaise Matuidi nel ruolo di terzino sinistro. Non sarebbe la prima volta. Il francese infatti si è già disimpegnato in quella zolla di campo contro la Spal.

Solo quando Chiellini starà meglio fisicamente si potrà ipotizzare il suo ritorno sul binario sinistro, ruolo nel quale si può ben adattare pur non avendo le caratteristiche del terzino arrembante. La sua esperienza e il suo carisma sarebbero comunque delle armi in più da avere in campo.

