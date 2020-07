La Juventus sta lavorando sodo in queste settimane per riuscire a portare a casa lo scudetto e magari anche la Champions League. Non si possono però nascondere le delusioni arrivate in questa stagione, con le sconfitte nelle finali di Supercoppa Italiana e in Coppa Italia.

Al momento la società bianconera, per volontà del presidente Agnelli, ha un organigramma molto snello. Ma in futuro potrebbero esserci delle novità. Secondo Dagospia infatti la Juventus sarebbe intenzionata a cambiare assetto societario nella prossima stagione e sarebbero tre gli scenari possibili.

Juventus, i tre scenari societari possibili

Come riporta il sito di Roberto D’Agostino, ci sarebbero tre possibili scenari futuri per la società bianconera. Il primo porterebbe al ritorno di Beppe Marotta dall’Inter. La professionalità del dirigente, già in passato in bianconero, non si discute. Il secondo scenario prevederebbe, si legge, “la promozione di Claudio Albanese, responsabile della Comunicazione e delle relazioni esterne, temuto per la sua faccia sempre grugna, ma in possesso di grande personalità unita ad una professionalità che tutti gli riconoscono”. Il terzo scenario prevederebbe infine la promozione di Fabio Cherubini, scelta che secondo Dagospia “porterebbe alle dimissioni di Paratici, finito nel mirino per aver spinto, in tandem con Nedved, per l’addio ad Allegri che ha portato all’arrivo di Maurizio Sarri. Oltre a un mercato discutibile”.

