Calciomercato Inter, esonero Conte? Allegri sarebbe la prima scelta nel caso di un addio del tecnico pugliese: ecco le ultime indiscrezioni

L’Inter starebbe pensando con sempre più convinzione a Massimiliano Allegri. Questa è la clamorosa indiscrezione rilanciata con forza da tuttojuve.com: il futuro di Conte sarebbe appeso ad un bivio. Il rocambolesco pareggio ottenuto al Bentegodi con l’Hellas Verona certamente ha ridimensionato i piani nero azzurri, che ora sono scivolati al quarto posto in classifica, a ben 10 lunghezze dalla Juve seconda. Un eventuale addio di Conte, assolutamente non pronosticabile ad inizio stagione, potrebbe improvvisamente farsi realtà. Proprio l’ex tecnico pugliese in una delle ultime conferenze stampa non ha chiuso alla possibilità, affermandosi di sentirsi anche lui sulla graticola. Da qui nasce la suggestione Allegri, il cui contratto con la Juventus è scaduto da prova, alla ricerca di un’avventura stimolante, come da lui stesso ribadito in più di una circostanza.

Allegri all’Inter, calciomercato Juventus: ecco tutta la verità

Al momento si tratta soltanto di una voce e niente più. Ma una voce che potrebbe trasformarsi in una vera e propria trattativa laddove Conte non dovesse riuscire a portare a casa i risultati che la dirigenza Suning si auspicava ad inizio stagione. L’ombra di Max Allegri si fa sempre più minacciosa quindi: l’ex tecnico della Juventus è stimato tantissimo da Beppe Marotta, che lo ha difeso in più di una circostanza quando era bersagliato dai tifosi bianconeri. Ora il clamoroso ribaltone all’Inter non è assolutamente da escludere: l’ingaggio di Conte, va detto, è un ingaggio da top menager, con i suoi 12 milioni all’anno che ne fanno uno degli allenatori “paperoni” d’Italia. Ecco perchè sarà abbastanza difficile “liberarsene”. Tuttavia, la sua posizione comincia a traballare, e sono attesi importanti aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

