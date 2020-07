Juventus, De Ligt potrebbe operarsi a fine stagione

La Juventus rischia di perdere per un po’ di tempo Matthijs De Ligt. Ma non per la fine di questa stagione che si preannuncia incandescendente.

Anche contro il Sassuolo, al Mapei Stadium, il difensore bianconero ha dovuto richiedere l’intervento dello staff medico della Juve per rimettere a posto la sua spalla. Un problema che ormai il giocatore si sta portando dietro da molto tempo e che alla lunga rischia di pregiudicarne il fisico, oltre che ovviamente e conseguentemente le prestazioni in campo.

Proprio per questo motivo non è da escludere che alla fine della stagione il calciatore possa prendere una decisione importante per il suo futuro.



Juventus, De Ligt si opera a fine stagione

Proprio i continui infortuni che lo costringono continuamente alle cure alla spalla avrebbero convinto De Ligt a prendere una decisione. Secondo quanto riporta infatti il Corriere di Torino al termine della stagione il calciatore olandese potrebbe finire sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema grazie ad un intervento chirurgico.

