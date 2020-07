Juventus, un ex torna a lavorare con il club bianconero

La Juventus è una società che programma molto bene il suo futuro. Non solo quello della prima squadra ma anche quello dell’Under 23, che milita in serie C.

La Juventus infatti è l’unica squadra di serie A che ha una “formazione B” in una serie minore, ovvero in serie C. Una squadra dove far crescere giovani che poi un domani potrebbero essere campioni nella rosa della squadra principale. E dunque anche per quanto riguarda l’Under 23 nulla deve essere lasciato al caso.

Juventus, Storari lavorerà con l’Under 23

Come riporta Sport Mediaset, sono in arrivo diverse novità per quanto riguarda la squadra Under 23 della Juventus, che milita nel campionato di serie C. Lo scorso anno ha ottenuto la qualificazione ai playoff e ha vinto anche la Coppa Italia di C, ma questo non basterà a Fabio Pecchia per rimanere in panchina. La società bianconera intende cambiare e affiderà la panchina ad Andrea Pirlo. Che ritroverà anche una vecchia conoscenza del club torinese, vale a dire l’ex portiere Marco Storari. Che avrà un ruolo nella squadra Under 23, sarà un supervisore e dunque lavorerà a braccetto con l’ex centrocampista, chiamato a svolgere invece il ruolo di allenatore.

Storari ha vestito da calciatore la maglia della Juventus dal 2010 al 2015 portando a casa quattro scudetti consecutivi. Oltre a una Supercoppa Italiana e due Coppa Italia.

