Juventus, senza i tre punti lo scudetto sarebbe perso

La Juventus ha portato a casa il nono tricolore consecutivo, ma una statistica rivela una importante curiosità riguardo lo scudetto appena conquistato.

I bianconeri alla fine hanno chiuso al primo posto la classifica di serie A con 83 punti, uno solo in più rispetto all’Inter di Antonio Conte. Un distacco minimo, anche se va detto che Ronaldo e soci alla fine hanno un po’ staccato la spina, pensando probabilmente già alla Champions League.



Juventus, lo scudetto sarebbe perso con i due punti

Come riporta Sportmediaset, lo Juventus quest’anno non avrebbe vinto lo scudetto se fosse stata in vigore la regola dei due punti per ogni vittoria, cosa che è avvenuta fino al 1994. Infatti in questo caso l’Inter avrebbe ottenuto 58 punti contro i 57 della formazione biancoenra. E’ la prima volta, da quando è cambiata la regola, che la regola dei tre punti risulta essere decisiva per assegnare il tricolore. Se da un lato dunque questo aumenta i rimpianti dell’Inter, dall’altro va anche detto che questa è una mera curiosità statistica. Se i giochi fossero stati aperti probabilmente la squadra di Maurizio Sarri avrebbe affrontato queste ultime due partite di serie A, entrambe perse, con un altro spirito e un’altra formazione in campo.

