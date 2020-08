Sami Khedira in un post Instagram dichiara tutto il suo amore alla Juventus, con un messaggio di incoraggiamento e di eterna fedeltà ai colori bianconeri

Sami Khedira, il centrocampista tedesco della Juventus in un post Instagram sul proprio profilo ha dichiarato tutto il suo amore alla Juventus e ai colori bianconeri. Un affetto sincero alla maglia della Juve e la volontà di “scrivere la storia insieme”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Casemiro alla Juventus? Calciomercato: CR7 come intermediario nell’affare

Khedira, Juventus: “Amore eterno. Possiamo ancora scrivere la storia”

Purtroppo per Sami è stata una stagione sfortunata, il tedesco è stato fuori praticamente tutta la stagione per un infortunio che l’ha tenuto bloccato troppo tempo. Ma Khedira in un lungo post Instagram sul proprio profilo ha voluto dichiarare tutto il suo affetto ai colori bianconeri con una grande volontà di continuare l’avventura insieme ai suoi compagni e alla società Juventus, ecco le sue parole:

“Per me è stata una stagione molto complicata. Nonostante sia molto felice per la vittoria dello scudetto, per me, da dicembre in poi, è stato un periodo frustrante. Due grossi infortuni mi hanno permesso di totalizzare solamente 18 presenze ed è logico che mi aspettavo di più. Tuttavia, ogni volta che cadi hai il dovere di rialzarti! È sempre stata la mia attitudine nei 14 anni di carriera agonistica, nella quale ho conquistato 20 trofei e vinto nei più importanti campionati europei. Credetemi, lavoro duramente ogni giorno per tornare il prima possibile e sono convinto che riuscirò a raggiungere nuovamente la mia forma migliore. Tutti alla Juve sanno che sono qui perché amo questo fantastico club, i suoi tifosi e la sua imparagonabile storia! Da quando sono arrivato, 5 anni fa, abbiamo sempre vinto e quest’anno c’è ancora un trofeo da conquistare. Continuerò a lavorare duramente per poter finalmente tornare al top della forma, perché non solo amo il calcio e la Juventus, ma sono convinto che insieme possiamo ancora scrivere la storia della Juve!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, UCL: rosa del Lione al completo ma con una nuova scoperta…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK