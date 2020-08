Juventus, Paratici parla di Pirlo e dell’esonero di Sarri

La Juventus ha preso una decisione importante, affidando a Pirlo la panchina dell’esonerato Sarri. Ecco il commento di Fabio Paratici.

Uno dei dirigenti bianconeri più importanti, nel quale il presidente Agnelli nutre la massima fiducia tant’è che oggi ha ufficialmente escluso ogni possibile allontamento in ambito dirigenziale. Mettendo così fine ad ogni possibile rumor sul futuro di Paratici, destinato dunque a rimanere alla Juve. Proprio lui ha commentato la decisione presa dal club all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League contro il Lione.

Juventus, le parole di Paratici

Il dirigente bianconero ha parlato a Sky Sport proprio pochi minuti dopo la notizia dell’ufficialità di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. Una scelta che non sembra essere maturata nelle ultime ore. “Le nostre valutazioni sono frutto di una stagione non di una singola partita. Avevamo già preso la nostra decisione ed avevamo parlato tra di noi” ha chiarito Paratici. Che promuove subito la decisione presa di affidare a Pirlo la guida della prima squadra. “La nostra è stata una decisione molto naturale, juventina. È un ragazzo che è stato da noi, ha giocato con noi, rimasto in contatto con noi e con il nostro ambiente. Pensiamo possa essere un predestinato, come del resto lo è stato da calciatore”.

E quando gli si ricorda che questo è il secondo esonero di fila di un allenatore che vince lo scudetto, Paratici dice: “Le considerazioni nascono per tutto quello che si vive durante una stagione. Quella di Allegri era una situazione diversa rispetto a quella di Sarri. E’ un insieme di cose che vanno oltre ogni risultato sportivo”.

