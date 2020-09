Italia-Bosnia, Chiellini titolare…anzi no: la gaffe fa il giro del web

Per la gara di Nations League contro la Bosnia, il ct Roberto Mancini aveva scelto Giorgio Chiellini come partner difensivo di Leonardo Bonucci: tuttavia, a causa di un errore, è stato inserito Acerbi tra i titolari. Il Chiello dunque sarà “costretto” a sedersi in panchina.

CHIELLINI ACERBI TITOLARE ITALIA BOSNIA GAFFE/ Quanto successo pochi minuti prima di Italia-Bosnia è assolutamente curioso. Come riportato da Rai Sport, infatti, Giorgio Chiellini sarebbe dovuto partire titolare al fianco di Leonardo Bonucci: il capitano della Juventus è completamente recuperato, e il ct Mancini voleva testarlo in difesa riproponendo la granitica coppia centrale che ha fatto le fortune dei bianconeri. Tuttavia, per un errore, è stato inserito Acerbi nello starting XI: i responsabili della comunicazione della Nazionale hanno provato a rimediare alla gaffe, ma non c’è stato nulla da fare. “King Kong”, quindi, dovrà assistere alla partita dalla panchina, salvo poi rientrare a gara in corso qualora il ct lo ritenesse opportuno.

Italia-Bosnia, ecco la formazione ufficiale degli azzurri

Formazione ufficiale Italia: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi, Pellegrini, Sensi, Barella, Chiesa, Belotti, Insigne.

Ecco gli undici scelti da Roberto Mancini per la prima gara di Nations League.

