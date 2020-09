Juventus-Sampdoria, prime ipotesi di formazione bianconera

La Juventus sta lavorando a ranghi ridotti in vista della ripartenza del prossimo campionato di serie A, fissata per il prossimo 19 settembre.

In realtà i bianconeri scenderanno in campo domenica 20, quando in serata affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un avversario che sarà bene non sottovalutare, specie ad inizio stagione quando la condizione atletica può essere una variabile molto importante ai fini del risultato. In questi giorni il nuovo allenatore sta lavorando senza diversi uomini, impegnati con le rispettive nazionali in Nations League. Ma si può già iniziare a pensare a quale potrebbe essere il primo undici titolare di Pirlo sulla panchina bianconera.



Juventus-Sampdoria, i possibili titolari bianconeri

Anche Tuttosport ha abbozzato una possibile formazione della Juve contro la Sampdoria e i veri dubbi di Pirlo sarebbero in realtà a centrocampo. Ma andiamo con ordine. Il nuovo allenatore potrebbe scegliere come modulo il 3-5-2 con Demiral, Bonucci e Chiellini davanti al portiere Szczesny. Sugli esterni dovrebbero giocare Cuadrado e Alex Sandro, mentre in mezzo ci sarà il debutto di Arthur in cabina di regia. Nel ruolo di mezzali il tecnico dovrebbe affidarsi a Rabiot e Bentancur, ma occhio anche alle possibilità Ramsey e Kulusevski. Davanti Dybala e Ronaldo, nessun dubbio. Occhio però alle trattative di mercato, che potrebbero portare volti nuovi nella squadra bianconera.

