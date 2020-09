Calciomercato Juventus, Pjaca può rimanere in serie A

Il calciomercato della Juventus prevede anche la cessione di quei giocatori che hanno bisogno di rilanciarsi e che non rientrano nei piani di Pirlo.

La società bianconera continua a credere nelle potenzialità di Marko Pjaca, che purtroppo complice anche qualche infortunio di troppo non è riuscito a far emergere quel talento ammirato soprattutto con la maglia della Croazia. L’attaccante esterno ha segnato nell’amichevole in famiglia della Juve ma questo non dovrebbe bastargli per convincere Pirlo a dargli una chance. A 25 anni per Pjaca però c’è ancora tempo per tornare a giocare su grandi livelli dopo il breve prestito all’Anderlecht (solo 3 presenze).



Calciomercato Juventus, Pjaca piace al Crotone

Per Pjaca potrebbe esserci una nuova avventura all’orizzonte, ma sempre nel massimo campionato italiano. Per il croato infatti nelle settimane passate c’era stato un interessamento da parte del Benevento di Pippo Inzaghi, ma come riporta Tuttosport ora ci sarebbe un’altra neopromossa in pressing. Anche il Crotone, infatti, sarebbe pronto ad accogliere l’attaccante e a garantirgli spazio nella prossima stagione. A patto però che i bianconeri contribuiscano a pagare parte dell’ingaggio percepito dal calciatore, che si aggira sui tre milioni a stagione.

