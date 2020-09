Juventus, anche De Rossi approva la decisione della società

La Juventus ha deciso di voltare pagina alla fine della scorsa stagione, scegliendo Andrea Pirlo come nuovo allenatore al posto di Maurizio Sarri.

Una decisione che sicuramente non sarà stata facile da prendere per la dirigenza bianconera, che ha scelto l’ex centrocampista e campione del mondo del 2006 con l’Italia per guidare la Juve verso il decimo scudetto consecutivo e magari verso la conquista di quella Champions League tanto ambita. Di sicuro la scelta fatta dal club ha fatto discutere, soprattutto perché per Pirlo sarà la prima esperienza assoluta in panchina.



LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, avviate le pratiche per il passaporto di Suarez

Juventus, anche De Rossi concorda sulla scelta

Come riporta Tuttosport a “promuovere” la scelta della Juventus è però anche un altro campione del mondo ed ex compagno di Pirlo in nazionale, ovvero Daniele De Rossi. “Pirlo era predestinato già da calciatore – ha detto l’ex capitano della Roma – un fenomeno che aveva una visione diversa rispetto agli altri e sicuramente ce l’avrà anche dalla panchina. Avrà un inizio pesante dal punto di vista della pressione perché la Juventus chiede subito risultati. Ma se c’era bisogno di una persona con le idee chiare hanno scelto la persona giusta”

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, tre giocatori sulla lista delle cessioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK