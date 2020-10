Douglas Costa al Bayern Monaco, il brasiliano: “Juve, è stato un piacere”

By

Le parole del brasiliano appena passato al Bayern Monaco con la formula del prestito secco. L’esterno d’attacco ex Juventus ritorna in Germania per rilanciarsi su grandi palcoscenici, ma lancia messaggi d’amore a quelli che sono stati i suoi tifosi.

JUVENTUS DOUGLAS COSTA/ Nell’ultima giornata di calciomercato si è consumata la cessione di Douglas Costa al Bayern Monaco. L’esterno d’attacco si è trasferito in Baviera con la formula del prestito secco, senza alcun diritto di riscatto. Un’operazione che permette ai bianconeri di liberarsi comunque di un ingaggio pesante, pari a circa 6,5 milioni di euro: grazie a questo risparmio lordo, Fabio Paratici ha potuto dare l’assalto decisivo a Federico Chiesa, il cui contratto è stato depositato al fotofinish.

I tifosi bianconeri dovranno dire addio per almeno una stagione alle giocate funamboliche del carioca, che in più di una circostanza ha dimostrato di avere velocità e tecnica straordinarie. Il cruccio, però, sono stati i suoi muscoli di cristallo, che molte volte gli hanno impedito di disputare partite importantissime, sia in campo nazionale che internazionale.