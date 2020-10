Juventus, infortunio Ramsey: i tempi di recupero del centrocampista

La nazionale gallese con un comunicato annunciava l’infortunio di Ramsey, ora la Juventus dovrà capire quando recuperarlo.

Giusto ieri la Federazione gallese annunciava che il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey non avrebbe giocato la partita di nazionale contro la Bulgaria, in programma stasera, per un infortunio.

Oggi il club bianconero con una nota ufficiale ha però voluto fare chiarezza sulle condizioni del giocatore, nel comunicato infatti viene scritto: “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Aaron Ramsey hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

LEGGI ANCHE>>>Milinkovic-Savic alla Juventus, Calciomercato: dall’Inghilterra sono sicuri…