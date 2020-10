La Juventus fa sempre più sul serio per Camavinga del Rennes, attaccante molto giovane dal futuro roseo: si chiude per gennaio.

Bianconeri all’assalto sul giovanissimo Camavinga, il 17enne del Rennes è considerato dagli esperti del settore un prossimo fenomeno ai pari di Neymar e Mbappé, un giocatore dalle qualità sopraffine che già al suo debutto con la nazionale maggiore francese ha siglato un gol importante proprio all’esordio. Un talento purissimo che sarebbe finito, già da mesi, nei radar della Juventus. Fabio Paratici vuole giocare in prospettiva, andando già a prendere un talento del futuro ma soprattutto del presente. Un operazione che potrebbe già chiudersi nella finestra del mercato invernale di gennaio.

Calciomercato Juventus, super colpo già a gennaio: operazione in chiusura

Sul giocatore, ovviamente, sono piombati – letteralmente – tutti i top club europei fra cui il Real Madrid, ma stando alle indiscrezioni del portale ‘Todofichajes’ la Juventus con l’ausilio di Fabio Paratici starebbe provando a giocare d’anticipo avendo già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per arrivare alla chiusura già nel mercato di gennaio. L’intenzione sarebbe usare il cartellino di Daniele Rugani, finito in prestito proprio al Rennes, squadra dove milita – attualmente – Camavinga, e usarlo come contropartita tecnica per ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino dell’attaccante.