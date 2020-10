La Juventus domani sera affronterà in Champions League il Barcellona, che ha già diramato l’elenco dei convocati per il match.

Seconda giornata della fase a gironi e spagnoli vogliosi di fare bella figura e ottenere i tre punti allo Stadium. Approfittando magari anche delle tante assenze in casa bianconera, con Ronaldo che ancora aspetta l’esito del tampone per capire se sul campo potrà sfidare o meno Leo Messi. Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha già stilato la lista dei 21 giocatori che viaggeranno alla volta dell’Italia. E ci sono anche tra i catalani delle assenze importanti, ben quattro.

LEGGI ANCHE –>Juventus, si allunga lo stop di Alex Sandro: le partite che salterà

Juventus, nel Barcellona non ci sono Piquè e Coutinho

Dest, R. Araujo, Sergio, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, O. Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Ansu Fati, Junior, Iñaki Peña e Arnau Tenas. Sono questi i giocatori blaugrana che domani saranno a disposizione del tecnico. C’è dunque anche l’ex Pjanic che potrebbe essere della sfida. Ma ci saranno come detto delle assenze pesanti. Come si legge infatti sul sito internet del club spagnolo, Koeman dovrà rinunciare infatti per infortunio al portiere titolare Ter Stegen, al difensore Umtiti e al fantasista brasiliano Coutinho, tutti e tre infortunati. E non ci sarà nemmeno il colosso Piquè, uno dei senatori della squadra, che è stato espulso nel match contro il Ferencváros e dunque è squalificato.

LEGGI ANCHE –>Isco alla Juventus, Zidane lo consegna ai bianconeri