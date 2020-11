Juventus-Cagliari streaming: come vederla in diretta su DAZN

Juventus-Cagliari streaming: ecco come vederla su DAZN. La squadra di Andrea Pirlo è attesa da un match sicuramente complicato contro i rossoblù di Di Francesco.

Juventus-Cagliari è una partita in calendario per l’ottava giornata del campionato ed è in programma oggi domenica 21 novembre alle ore 20.45. Un lunch match davvero tutto da seguire per i tifosi bianconeri. Verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Dario Marcolin. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione.

