Juventus, Morata stop: ora Pirlo deve scegliere come sostituirlo

La Juventus si appresta a giocare la quinta gara di Champions League contro la Dinamo Kiev nella quale potrà contare in avanti su Morata.

Il centravanti spagnolo sarà al fianco di Cristiano Ronaldo e sicuramente spenderà tutte le energie possibile, anche quelle accumulate per la rabbia dopo la decisione del giudice sportivo. Che gli ha inflitto due giornate di stop in serie A dopo il rosso rimediato sul campo del Benevento. Palla adesso ad Andrea Pirlo. Che deve pensare a come sostituire il suo bomber nei prossimi impegni del campionato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento ungherese

Juventus, nel derby chance per Dybala

“Dybala si preparerà per il derby dato che quella di Benevento è stata per lui una partita impegnativa e non vogliamo rischiare”. Le parole di Pirlo nella conferenza stampa non sembrano lasciar dubbi sul nome di chi giocherà al fianco di CR7 nella sfida contro il Torino. Una occasione assolutamente da sfruttare per il giocatore argentino, apparso finora decisamente fuori forma. Non bisogna però dimenticare che sia Kulusevski che Chiesa sanno giostrare nel ruolo di seconda punta, per cui un loro utilizzo come partner di Ronaldo, magari a match in corso, non è da escludere.