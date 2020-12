La Juventus ha messo a segno un colpo di mercato straordinario nell’ultima sessione riportando a Torino il bomber Alvaro Morata.

Il calciatore è tornato in Italia ed è stato subito indispensabile per il tecnico Andrea Pirlo. Che lo ha schierato al fianco di Cristiano Ronaldo ed è stato ripagato della sua fiducia a suon di gol. Non sembrano esserci dubbi sul futuro del calciatore, come ha confermato anche Juanma Lopez, l’agente dello spagnolo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Eriksen: le novità