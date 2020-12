Juventus, Morata risponde alle critiche

La Juventus ha chiuso il 2020 calcistico come peggio non poteva, ovvero con una sconfitta casalinga netta patita contro la Fiorentina.

Quella arrivata contro i viola è stata la prima sconfitta subita in campionato, ma dopo la decisione arrivata in settimana (ovvero che Juve-Napoli dovrà essere rigiocata) i bianconeri di Andrea Pirlo sono scivolati al momento addirittura a -10 dal Milan capolista. Ci sarà dunque da rimontare, non solo sui rossoneri ma anche sulla scatenata Inter di Conte, se si vorrà conquistare il decimo scudetto consecutivo. Non sono mancate negli ultimi giorni le critiche ad una Juve che ha commesso qualche passo falso di troppo, pareggiando partite contro rivali decisamente alla portata.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Paratici sprinta per un giovane terzino