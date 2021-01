Juventus-Sassuolo, Pirlo lancia l’avvertimento ai suoi

Domani sera la Juventus sarà attesa da un match molto complicato contro il Sassuolo di De Zerbi, ormai non più una rivelazione della serie A.

I neroverdi sono ormai stabilmente nelle zone medio-alte della classifica, giocano bene e stanno raccogliendo quanto seminato. Hanno giocatori abili e veloci specie in avanti, oltre che un centrocampo solido. Insomma hanno tutte le carte in regola anche per mettere in difficoltà Ronaldo e compagni. Mister Pirlo questo lo sa benissimo, tant’è che nella conferenza stampa della vigilia ha voluto tenere alta la concentrazione dei suoi uomini.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve