Calciomercato Juventus, arriva anche lui: visite mediche in corso

Calciomercato Juventus, altro colpo in arrivo. Nicolò Rovella sta eseguendo le visite mediche al J Medical

Calciomercato Juventus: giornata movimentata per i bianconeri, al J Medical dopo Dabo anche Nicolò Rovella sta eseguendo le visite mediche. Il giovane italiano è il prossimo acquisto dei bianconeri in questa sessione di mercato. Un obiettivo cercato da tempo e alla fine perseguito. Il giovane centrocampista esploso quest’anno in Liguria è pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero. Affare concluso con il Genoa. Ora manca solo l’ufficialità.

Juventus e Genoa hanno già concluso l’affare di mercato per il quale manca solo l’ufficialità: si tratta del giovane centrocampista di talento Nicolò Rovella. Il giocatore italiano esploso quest’anno con i liguri si è infatti sottoposto questa mattina alle visite di rito al J Medical che precedono l’eventuale firma con i bianconeri: con lui anche il medico societario del Genoa. Presente inoltre anche l’altro giocatore trattato, Manolo Portanova, che ha effettuato le visite proprio per conto dei genoani.

Un altro colpo chiuso da Paratici. Ora si cerca l’occasione per chiudere definitivamente con un attaccante. L’esigenza è quella di avere una nuova punta di ruolo: il cosiddetto vice Morata. Pirlo ha già stilato l’identikit perfetto ma la società ha la priorità di un mercato a zero e, dunque, non vuole spendere. Ci sono diverse opzioni percorribili, alcune meno accessibili di altre. Staremo a vedere quello che succederà ma intanto i bianconeri si godono i due giovani in attesa, naturalmente, dell’annuncio ufficiale. Gli attaccanti sondati per il momento sembrano indirizzare verso una pista italiana. Non è da escludersi un profilo come Scamacca, ma resta sempre vigile la situazione riguardante a Fernando Llorente, il Re Leone tornerebbe a braccia aperte in bianconero, dunque, ci potrebbero essere ulteriori novità nelle prossime settimane. Fabio Quagliarella, invece, sembra più lontano come eventualità.