Juventus, Morata a Sky: “So come fermare Lukaku, su Ronaldo..”

L’intervista di Morata a Sky: le parole dello spagnolo in vista del derby d’Italia contro l’Inter. Ecco quanto dichiarato

Juventus Morata/ Alvaro Morata si prepara alla sfida di domenica sera contro l’Inter. Lo spagnolo, che ha smaltito i postumi dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box per 20 giorni, si riprenderà il proprio ruolo al centro dell’attacco bianconero, anche e soprattutto in concomitanza del problema accorso a Paulo Dybala. L’ex canterano è apparso in buone condizioni, e contro il Genoa ha disputato una buona prova, mettendo a referto il momentaneo 2-0 su geniale assistenza di Dejan Kulusevski.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo si è lasciato andare ad una lunga dichiarazione. Ecco le sue parole: “Non sarà facile contro l’Inter, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualunque squadra e sono una delle principali candidati alla vittoria finale. Lukaku e Lautaro sono due grandissimi calciatori, ma abbiamo le contromisure giuste per cercare di arginarli.