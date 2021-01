Juventus, Szczesny rilancia le ambizioni dei bianconeri

Le sue parate sono state decisive per la vittoria della Juventus nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Il polacco Szczesny si è confermato tra i migliori estremi difensori del mondo, sfornando una prestazione davvero super contro i partenopei. Porta blindata e trofeo alzato al cielo, anche se poi il portiere ha ammesso di non aver potuto festeggiare poi con i compagni per i controlli antidoping di routine. Dovrebbe essere ancora lui a difendere i pali della Juventus domenica pomeriggio, quando la sua squadra giocherà contro il Bologna.

LEGGI ANCHE —>Juventus, Cuadrado si conferma imprescindibile per i bianconeri

LEGGI ANCHE —>Scamacca, salta l’incontro tra il Sassuolo e Paratici

Juventus, le parole di Szczesny

“Dobbiamo ripartire subito. – ha detto a Sky Sport – Contro il Napoli abbiamo dimostrato che la squadra ha ancora fame, tanta voglia di vincere dei trofei. Siamo riusciti a conquistare qualcosa per il decimo anno di fila e questo dimostra la fame che abbiamo. Di sicuro non ci vogliamo fermare qua” ha detto Szczesny. “Dobbiamo puntare a riconquistare il primo posto in classifica, perché la posizione attuale non ci basta. Noi vogliamo lottare per lo scudetto. Contro il Bologna dovremo stare attenti in fase difensiva. Poi con la qualità che abbiamo avanti il modo di crearci opportunità di far gol lo troveremo”.