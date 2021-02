Mentre la Juventus si prepara alla partita di Champions League contro il Porto, c’è ancora grande rammarico per il ko di Napoli in serie A.

Una sconfitta che ha allontanato ancor di più i ragazzi di Pirlo dalla vetta, considerando che nel frattempo l’Inter ha sorpassato il Milan al comando. Tuttavia niente è ancora deciso. Ci sono ancora tante partite da giocare e il derby milanese di domenica prossima potrebbe essere una occasione da sfruttare per accorciare le distanze.

Juventus, per il CIES scudetto all’Inter

Come riporta uno studio del CIES in base all’algoritmo sarebbe l’Inter a laurearsi campione d’Italia al termine di questa stagione. Il centro internazionale di studi di sport ha preso in esame un algoritmo che tiene conto di tiri in porta, possesso palla, passaggi e altre statistiche. Ebbene in base a questo algoritmo l’Inter chiuderebbe prima con 81 punti, seguita da Milan a 79, quindi Juventus 78 e Napoli 76. Fuori dalla zona Champions Roma e Atalanta. Un “pronostico” che la Juventus sul campo proverà a ribaltare. In fondo i numeri sono un utile strumento, ma non rappresentano certo una realtà assoluta. E con le tante variabili ancora in campo tutto è possibile.