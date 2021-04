Juventus-Napoli, i convocati bianconeri: graditi rientri per Pirlo

Tutto pronto per Juventus-Napoli, match di serie A in programma questo pomeriggio con fischio d’inizio alle 18.45. Ecco i convocati bianconeri.

Lista di Pirlo che arriva davvero poco prima dell’inizio della sfida, fondamentale per il futuro dei bianconeri impegnati nella volata per il quarto posto. Il cammino dei bianconeri si è maledettamente complicato dopo il ko con il Benevento e il pareggio con il Torino. La concorrenza per un piazzamento Champions è tanta e non si possono perdere punti per strada, specie negli scontri diretti.

