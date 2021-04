Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri, quello che sta per succedere avrà del clamoroso nella storia del calcio.

Calciomercato Juventus, la storia del calcio potrebbe cambiare definitivamente. L’impossibile adesso sembra possibile. Il Psg è pronto a fare follie e l’ultima suggestione è fanta mercato appunto. Stando a delle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i francesi, in caso di addio di Mbappé, sempre più vicino al Real Madrid, starebbero pensando di acquistare entrambi i fuoriclasse per creare quel binomio offensivo al cardiopalma.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: CR7 e Messi insieme

Entrambi con situazione precarie nei rispettivi club potrebbe raggiungere la destinazione francese ed esaudire i desideri del presidente dei francesi. Il Psg è una squadra capace di sorprendere e in caso di addio della stella francese avrebbe il piano B capace di accontentare tutto il mondo del calcio. Le due stelle del pallone finalmente insieme. CR7 non è sicuro, nonostante l’anno di contratto che lo lega ancora ai bianconeri, di continuare in Serie A, mentre Messi andrà in scadenza e quindi nemmeno lui è sicuro di poter continuare.