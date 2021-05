Calciomercato Juventus, il futuro di Buffon è ancora da scrivere 43 anni compiuti, Gigi ha le idee chiare sul domani.

Calciomercato Juventus, Buffon ancora in bianconero? Sembra ancora prematuro dirlo, almeno prima della stagione, ma le strade fra Gigi e la Juventus sembrano pronte a dividersi. A fine stagione la leggenda dei pali potrebbe dire ai bianconeri ma continuando ancora a giocare. Da escludere totalmente un’altra squadra di Serie A, si era parlato a lungo di un possibile approdo all’Atalanta. Secondo le indiscrezioni rilasciate da Tuttosport, il portierone della Juventus, 43 anni compiuti, a breve incontrerà il presidente Andrea Agnelli per mettere il punto definitivo sul proprio futuro.

Buffon ancora alla Juventus? Calciomercato: c’è una novità importante

Ma tutte le strade sembrano portarlo nella direzione definitiva dell’addio dalla Juventus. Le volontà di Gigi sono di giocare almeno un’altra stagione da titolare. Come dicevamo poc’anzi difficile una permanenza in Serie A, per quanto l’Atalanta in passato ci provò e si era parlato di un suo possibile approdo a Bergamo. L’eventualità più probabile è una destinazione estera, il suo entourage è stato infatti contattato già da cinque squadre provenienti da diversi campionati, stiamo parlando di: Olympiacos, Galatasaray, Eintracht Francoforte, Dinamo Kiev e Sporting.