Juventus-Milan, Pirlo ha deciso: “Gioca dall’inizio”

Juventus-Milan è il prossimo impegno di campionato per i bianconeri di Andrea Pirlo, che saranno impegnati domani sera allo Stadium.

Quello contro i rossoneri sarà un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. Mancano ormai solamente quattro partite alla fine del campionato di serie A ed è per questo motivo che sarebbe di fondamentale importanza per la Juventus riuscire a conquistare i tre punti. Alla vigilia del match come al solito l’allenatore Pirlo si è concesso alle domande dei cronisti nella conferenza stampa di rito.

