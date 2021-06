Calciomercato Juventus, tante, possibili, suggestioni in arrivo dalla Lazio per un super scambio a centrocampo: l’ultima è assai vantaggiosa.

Calciomercato Juventus, tante possibili suggestioni dalla Lazio. Come sappiamo il nuovo tecnico celeste è l’ex mister bianconero Maurizio Sarri. Proprio Sarri per creare il cosiddetto “sarrismo”, cioè uno stile di gioco basato sulla tecnica e passaggi veloci avrebbe già in mente alcuni profili per rinforzare la propria squadra. L’idea infatti è di prelevare Arthur dalla Juventus, il brasiliano non ha saputo adattarsi e rendere come si sperava, anche per colpa dei tanti infortuni stagionali. Un occasione, visto che anche la Juventus cerca nuovi rinforzi. Abbiamo parlato di un possibile scambio con Milinkovic Savic ma come, altra, contropartita in mediana ci sarebbe anche Luis Alberto che piace anche al Milan di Maldini.

Calciomercato Juventus, non solo Savic | Altro scambio con la Lazio

Lo spagnolo potrebbe essere la contropartita ideale per la Juventus, giocatore che viene valutato da Lotito almeno 60 milioni, più o meno il corrispettivo di Arthur, visto anche il costo che hanno versato i bianconeri. Uno scambio di cartellini sarebbe l’ideale per entrambi i club, ma sul centrocampista spagnolo ci sarebbe anche l’interesse del Milan di Maldini.