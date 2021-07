Sembrano ormai esserci pochi dubbi sul fatto che nel corso delle i prossimi giorni possano arrivare delle novità importanti per il calciomercato della Juventus.

La dirigenza bianconera è molto impegnata in questo periodo. Se da un lato bisogna cercare di accontentare più possibile le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri, dall’altro bisogna comunque fare i conti con il bilancio. Non si può appesantire troppo il monte ingaggi e per questo motivo ci saranno anche delle cessioni, anche se organico della passata stagione sembra destinato a non subire delle vere e proprie rivoluzioni. Tuttavia è sempre il futuro di Cristiano Ronaldo a tenere banco.

LEGGI ANCHE –> Juventus, proposta di scambio per arrivare all’attaccante

LEGGI ANCHE—> Ecco perchè Locatelli è così importante per la Juventus