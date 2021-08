Juventus, contro il Barcellona c’è la difesa sotto esame

Per la Juventus è ormai tempo di concentrarsi in vista dell’amichevole che domani sera attende la formazione bianconera contro il Barcellona.

Una partita decisamente più impegnativa rispetto ai primi due test vinti dalla squadra di Allegri contro Cesena e Monza. Nel frattempo il gruppo bianconero è praticamente al completo dopo il rientro di tutti i nazionali, anche gli azzurri freschi campioni d’Europa. Il Barcellona è al centro del chiacchiericcio di mercato dopo l’addio di Messi, ma la squadra di Koeman è senz’altro un avversario di grande spessore. Un vero e proprio esame da superare visto che ci avviciniamo all’inizio del prossimo campionato di serie A.

Juventus, chance per Rugani, De Sciglio e Pellegrini

Il quotidiano Tuttosport ha ipotizzato la probabile formazione che scenderà in campo domani sera per il “Trofeo Gamper”. E in difesa dovrebbero avere una chance dal primo minuto De Sciglio, Rugani e Pellegrini, che completerebbero la linea a quattro con De Ligt. La lente d’ingrandimento sarà proprio sulla loro prestazione. Tutti e tre sono rientrati dai prestiti e ora Allegri dovrà valutare se tenerli nella rosa di una Juventus chiamata ad essere protagonista sia in Italia che in Europa.