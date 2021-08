Barcellona-Juventus probabili formazioni: le scelte di Allegri

Barcellona-Juventus è l’attesa sfida che si giocherà questa sera al “Cruyff” valida per il “Trofeo Gamper”. Le ultime sulle probabili formazioni.

Terza amichevole per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata ad un impegno sicuramente più complicato rispetto ai primi test vinti contro Cesena e Monza. La Juventus si avvicina all’inizio del campionato di serie A affrontando il Barcellona, reduce da giorni sicuramente complicati. I blaugrana hanno ufficializzato la separazione con Leo Messi e sono alle prese con problemi di bilancio. Sul campo l’undici di Koeman dovrà dimostrare di sapersi concentrare solo sul campo. Fischio d’inizio alle 21.30.

Nella Juventus Allegri dovrà sciogliere le riserve sull’undici iniziale, chiaramente durante il match ci sarà spazio per tanti elementi della panchina. Ronaldo dovrebbe scendere in campo nel tridente offensivo insieme a Kulusevski e Morata. A centrocampo Bernardeschi potrebbe essere utilizzato come mezzala, insieme a Ramsey e Bentancur. Anche se McKennie ha più giorni di allenamento nelle gambe e parte favorito per giocare dall’inizio. In difesa de Ligt dovrebbe giocare titolare, tanti dubbi invece riguardo le altre posizioni. Non ci saranno gli infortunati Rabiot e Arthur, anche Dybala non sarà rischiato anche se l’argentino ha ormai superato l’affaticamento muscolare delle scorse settimane.

Barcellona-Juventus, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Coutinho; Braithwaite, Griezmann, Depay.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo.