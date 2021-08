Calciomercato Juventus, un giovane bianconero è finito nel merino del Perugia. Il giovane centrocampista sarebbe un obiettivo.

Calciomercato Juventus, un giovane bianconero, il classe 2001 Ranocchia è finito nel mirino del Perugia. Già utilizzato nel pre campionato da Allegri, il giovane italiano sembra interessare al Perugia squadra in ascesa che avrebbe intravisto nel bianconero le qualità ideale per un centrocampo di qualità. Già visto titolare nel trofeo ‘Berlusconi’, Ranocchia ha dimostrato di avere il carisma ideale per giocare ad alti livelli. Allegri ha voluto dargli una chance e adesso il giovane sarebbe tra i principali obiettivi di alcune squadre, Perugia su tutte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c’è anche Mourinho sul bomber | Sfida a due

Calciomercato Juventus, un bianconero piace in Serie B | C’è una novità

Alvini sarebbe deciso sul giovane centrocampista classe 2001. Ma bisognerà capire, innanzitutto, cosa vorrà fare Allegri. Molto infatti dipenderà da mercato. Alcune uscite potrebbe garantire nuove entrate e sui giovani la Juventus sembra più convinta che mai tanto da integrare nella rosa dei ventidue anche il giovane Nicolò Fagioli, pupillo di Pirlo e che sta, giorno dopo giorno, dimostrandosi valoroso mediano.