Calciomercato Juventus, tre big europee potrebbero assaltare la rosa bianconera chiedendo il mediano di Allegri.

Calciomercato Juventus, tre big potrebbero interessarsi al mediano brasiliano Arthur Melo, arrivato giusto la scorsa estate in maglia bianconera. Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Don Balon’ almeno tre big europee potrebbero muoversi per il centrocampista, fra queste ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho. Le altre, invece, sarebbero le due londinesi: l’Arsenal e il Tottenham di Paratici.

Calciomercato Juventus, tre big sul mediano bianconero | Si può trattare

Arthur starà fuori la prima parte della stagione per via dell’operazione che sia lui che la società hanno ritenuto opportuno fare ma secondo Don Balon il mercato sarebbe comunque fluido e le tre squadre pronte a trattare il centrocampista. La Juventus ha ancora degli obiettivi da chiudere proprio in mediana, fra questi figura sempre Manuel Locatelli che però non è riuscito ancora a sbloccarsi definitivamente. Con l’eventuale partenza di Arthur un altro tassello si sbloccherebbe e permetterebbe, dunque, un ennesimo colpo a centrocampo.