Chiesa mette in crisi Allegri | Le condizioni dell’azzurro

Le condizioni di Federico Chiesa preoccupano Max Allegri che già sa di non poter convocare i calciatori sudamericani contro il Napoli.

A Coverciano – fa sapere la Figc – presenti e a disposizione Sensi, Bastoni e Chiesa che avevano accusato dei piccoli problemi fisici nelle ultime ore. I tre probabilmente non saranno disponibili, ma resteranno in ritiro con la Nazionale e non rientreranno anticipatamente a casa. Anche Nicolò Zaniolo – che aveva preso una botta contro la Svizzera – resta a disposizione di Roberto Mancini. La situazione ha creato un po’ di stupore in Max Allegri che invece voleva valutare le condizioni dell’ala bianconera dal vivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, s’inserisce il Psg | Si chiude a gennaio

Chiesa nello scacchiere Juventus

Il campionato, sicuramente, suggerisce prudenza anche perchè nel week-end sono in programma sfide importanti. Nessuno dei quattro calciatori, al momento, non è in condizione di scendere in campo questa sera contro la Lituania. Dunque, restano tutti a disposizione. A differenza di Chiesa, invece, è tornato a casa Lorenzo Insigne che ha lasciato il ritiro della Nazionale per problemi personali. Il fantasista del Napoli, sperando che possa assolutamente risolverli, sarà regolarmente in campo sabato sera al Maradona contro la Vecchia Signora.