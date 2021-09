Allegri maledice le Nazionali | A rischio un altro titolare

Massimiliano Allegri non ne può. Adesso è arrivato al culmine della sopportazione, anche perché il calendario prevede sfide terribili da qui fino a novembre. Non si può più scherzare, considerata la partenza ad handicap dei bianconeri. Tre elementi in più sono arrivati a Torino, ma nessuno sul campo di allenamento. Sono rientrati De Ligt e Rabiot (rimasti a riposo) e Federico Chiesa, visitato dallo staff medico. L’infortunio pare recuperabile, ma verrà rivalutato oggi, quando Allegri, a 48 ore dalla sfida col Napoli, potrà dirigere il primo vero allenamento. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport è stato posticipato al pomeriggio per permettere ad azzurri e nazionali europei di esserci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Chelsea pronto a follie | Bianconeri in ansia