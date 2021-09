Calciomercato Juventus, Allegri chiede un mediano | Il piano per gennaio

Calciomercato Juventus, tante soluzioni low cost per gennaio, tra queste figura un vecchio pallino dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, un inizio certamente in salita per i bianconeri, proprio come nel primo anno dell’arrivo di Allegri di qualche anno fa sulla panchina della Vecchia Signora. Una rosa competitiva ma ancora incompleta su alcuni settori come quello del centrocampo, il più problematico da, ormai, anni. Proprio per questo motivo, nonostante l’acquisto di Manuel Locatelli, la Juventus ha in piano di investire ancora nel settore del centrocampo. A gennaio potrebbero presentarsi occasioni irrinunciabili, giocatori low cost che garantirebbero il salto di qualità.

Calciomercato Juventus, Isco in arrivo | Operazione low cost

Proprio nelle occasioni di gennaio potrebbe presentarsi quella di un giocatore già sondato in passato, si tratta dello spagnolo Isco del Real Madrid. Il giocatore non è più un titolare nella squadra di Ancelotti e potrebbe fare le valigie per cambiare squadra e lo farebbe ad un prezzo di favore. Il motivo sarebbe tutto nel suo contratto, in scadenza nel 2022.